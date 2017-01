Bazooka og falske bryster: Her er de vildeste måder narkokartellerne smugler stoffer på

Der mangler bestemt ikke opfindsomhed, når der skal smugles stoffer over grænserne. Tolderne gør alt, hvad de kan for at forhindre, at der kommer noget illegalt over grænsen, men alligevel bliver der hvert år smuglet mange tons af de ulovlige stoffer over alverdens grænser.

Men det er selvfølgelig ikke sådan ligetil at få stofferne igennem tolden, og derfor har narkokarteller forfinet deres måder at smugle på. TheLadBible har kigget på nogle af de vildeste måder, der er blevet smuglet på.

Falske bryster

Det er egentlig ret godt tænkt, at skjule stoffer i en kvindes silikonebryster. Når hun så er kommet over grænsen, kan man jo bare operere implantaterne ud igen. At det er lykkedes at finde nogen, der vil lægge krop til sådan et smuglerforsøg kan nok undre de fleste, men det er en metode, som smuglerne benytter sig af.

En kvinde blev anholdt på vej fra Colombia til Frankfurt med stoffer til en værdi af op mod to millioner kroner i babserne. Hun blev opdaget, da sikkerhedspersonalet fandt friske ar omkring kvindens bryster. Hun blev derfor sendt på hospitalet og fik der opereret stofferne ud af brysterne.