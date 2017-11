Bear Grylls - kongen af survival og væskebalance, åbner sin egen adventure park

Når der hænger en lille Chinook helikopter, over et øde område, er sandsynligheden for at Bear Grylls hopper ud af den ret stor. (Ah okay).

Men det sker i hvert fald i annonceringen for Bear Grylls seneste forretningseventyr. Manden har nemlig sat sig for at lave sin egen forlystelsespark i Birmingham.

"The Bear Grylls Adventure" åbner allerede i 2018.