Bitcoin smadrer igennem 10.000 dollars

Efter en eksplosiv vækst i sidste uge, har Bitcoin siden mandag lagt og boblet lige på underkanten af 10.000 dollars, og selv på den pris, er valutaen enorm. Men i nat bankede den populære kryptovaluta så i gennem loftet på 10.000 dollars, og fortsatte ufortrødent op til 10.700, hvor det forventede shortlist-drop, ikke var nok til at smække den under 10.000 dollars igen, og i skrivende stund er prisen tilbage på 10.600 dollars.

De 10.000 dollars har været beskrevet som en magisk barriere, der skulle blive et "make or break" øjeblik for bitcoin, og mens finanseksperter verden over, forventer at boblen brister før end senere, fortsætter tech-elskere med at overøse valutaen med kærlighed og lovprisning.

Hvor den ender, er ikke til at sige, men det er spændende at følge.