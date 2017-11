Colombias største kokainbeholdning beslaglagt: 13.4 ton

Netflix-serierene Narcos og El Chapo har gjort mere, end at åbne folks øjne for den afsindige eksport fra sydamerika. Det har nemlig også intensiveret jagten på stoffer endnu en gang, og i går kunne Colombias præsident Juan Manuel Santos annoncere, at landets politi har beslaglagt 13.4 tons kokain - værende den største enestående narkobeslaglæggelse i landets historie.





Colombia er stadig verdens største land, indenfor alt hvad der har med kokain at gøre, og derfor har regeringen i de seneste år, gjort en ekstra stor indsats, for at forsøge at begrænse produktionen. Ud over beslaglæggelser og razziaer, har militæret også forsøgt sig med at nedsprøjte marker med kemikalier - en praksis der vækkede forargelse blandt den civile befolkning, fordi kemikalierne der sprøjtes med, også har farlig invirkning på mennesker.

Men altså beslaglæggelsen af de 13.4 tons kokain har en estimeret markedsværdi 2.3 milliarder kroner. Escobar må vende sig i sin grav.