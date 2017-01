Cool køretøj: Denne pickup er lavet af is!

Hvordan undgår man, at bilen iser til, når vinteren rammer?

Det har en flok canadier fundet løsningen på - byg hele bilen af is!

Den imponerende is-truck er bygget på en Chevrolet Silverado 2500 fra 2005, som er blevet forstærket. Og det er der god grund til, da bilens mange isblokke vejer hele syv ton.

Bilen er også udstyret med særligt batteri og med ændringer på motoren, der gør, at den godt kan køre og starte, når vejret er rigtig koldt.

Det har dog ikke været muligt at finde noget om, hvor hurtigt og hvor langt bilen kan køre. Men helt sikkert er det nok, at du aldrig bliver nødt til at sætte sommerdæk på den.