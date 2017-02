Når du hælder en skål op med cornflakes om morgenen, så tænker du nok, at det er for at blive mæt og få en god start på dagen, at du spiser det. For morgenmad er jo dagens vigtigste måltid, som din mor sikkert altid prøvede at bilde dig ind.

Men du vidste nok ikke, at når du sætter tænderne i de knasende, gule majsflager, så er du faktisk igang med at indtage det, der tilbage 1800-tallet skulle være et vidundermiddel mod onani.

Ifølge Mentalfloss.com var manden bag cornflakes, John Harvey Kellogg, nemlig lidt af en galning, når det kom til afholdenhed fra sex og onani. Han mente, at sex var skyld i sygdomme, og at den bedste måde at komme de sygdomme til livs var helt at afholde sig fra at dyrke sex.

Han selv var gift med sin kone i 41 år, inden hun døde. Men ikke en eneste gang valgte de at fuldbyrde ægteskabet - altså knaldede han aldrig med sin kone eller andre for den sags skyld.

Behandling af sex og onani - de farlige sygdomme

John Harvey Kellogg var læge og havde sit eget hospital, hvor han kørte forsøg og behandling på patienter, der var besatte af sex og onani. Derudover gik han meget op i sund kost, var selv vegetar og troede på, at man kunne helbrede patienter via sund og rigtig kost.

For John Harvey Kellogg var overbevist om, at mennesker, der havde usunde spisevaner, også havde usunde seksualvaner. Altså var fed og usund mad lig med, at folk dyrkede sex og onanerede ustyrligt.

Derfor opfandt han en dag cornflakes. Cornflakes var nemlig på den ene side tilpas kedeligt og ensformigt til at holde folk rolige og på den anden side også nærende nok til, at man godt kunne overleve af det.