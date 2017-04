Dårligere end DSB: Om 1 sekund taber de toget som smadrer mod asfalten

En kran er ved at aflæsse et lokomotiv fra et containerskib, da en af kæderne knækker og får det massive tog til at smadre mod asfalten.

Det er præcis det, der sker i videoen, du nu skal se.

Ikke just den bedste start på dagen, men heldigvis kommer ingen til skade, da folk godt ved, at uheld kan opstå i sådan en situation. I beskrivelsen til videoen, der blev uploadet på YouTube i 2012, står der, at toget blev totalt ødelagt ved den uheldige episode.

Selvom det var en forfærdelige dag for de implicerede parter, skal vi dog glæde os over, at det kunne være gået mere værre, hvis nogen havde stået tættere på toget.

Se videoen herunder