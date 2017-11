Danmark får ny 24-timers tv-kanal om gaming

Ukuelig optimist

At det lykkedes at overtale den daværende chef til, at bruge opmod hundrede tusinde kroner på at Thomas Bense og Tommy Troelsen skulle ud og dække e-sports arrangementer, er på mange måder karakteristisk for Thomas Benses karriere.

Kombinationen af en ukuelig optimisme, evnen til at danne netværk og en beslutning om kun, at arbejde med noget man brænder for.

”Jeg startede egentlig med, at gå på handelsskole fordi min mor havde fortalt mig, at det var vigtigt at få en uddannelse. I bedste gamer stil, så fandt jeg den uddannelse der tog kortest tid at gennemføre, og jeg endte derfor også med at stå i lære i en købmandsbutik i Svendborg”

Det var dog i selvsamme købmandsbutik, at Thomas Bense tog en beslutning:

”Jeg kunne virkelig ikke li’ det job. Jeg tænkte fuck mand, jeg er fanget i det her lort i to år, og det var der jeg traf en beslutning om, at jeg kun skulle arbejde med noget jeg brændte for.”

Efter det korte ophold i købmandsbutikken, stod der derfor højskole, human beatboxing og gaming på Thomas Benses dagsorden. Det førte ham videre til TV-branchen, hvor han i en periode var vært på ungdomsprogrammet PULS, hvilket førte videre til jobs som tilrettelægger, redaktør og kanaludvikler.

Iværksætteri

Ideen om at starte Pixel.tv fik Thomas Bense i forbindelse med jobbet som netop kanaludvikler, og da muligheden for at blive selvstændig dukkede op, så var Pixel.tv en realitet.

”Jeg kiggede på USA, hvor der var et spilmedie som havde haft succes med, at starte en web tv-station, og jeg tænkte, det kan man også gøre i Danmark!”

Som nævnt, var der ikke rigtigt nogen der troede på det i starten, men ved at gøre aktivt brug af sit netværk og den tidligere nævnte ukuelige optimisme lykkedes det, at få stablet Pixel.tv på benene.





”Der er ingen tvivl om det netværk jeg igennem årene havde skabt var en vigtig faktor i forhold til, at starte Pixel.tv. Det er hamrende vigtigt som iværksætter at have et netværk og have folk omkring sig, der er bedre end en selv, til det man ikke kan finde ud af”

Thomas Bense giver blandt andet det råd til andre, der ønsker at blive iværksættere, at de skal ud og møde folk og være opsøgende.

”Deltag i sociale events, tag ud og snak med folk om dine ideer. Det kan selvfølgelig være svært når man er 18-20 år, men det er vigtigt at man øver sig på det!

Det er nok en af mine fordele, at jeg har nemt ved at tale med folk, og bygge videre på en idé. Jeg har også lidt et gøgler-gen, der både har været til gavn og det modsatte” fortæller Thomas Bense.

Frygter, at han ikke når at blive voksen

Gøgler- og drengerøvsgenet har en bagside, og giver anledning til mere alvorlige overvejelser.

”Jeg er dårlig til at følge op på ting, og arbejde struktureret. Det interesserer mig ikke, at lave regnskab. opfølgning og planlægning og jeg er heller ikke god til det. Det jeg brænder for er at få idéen og føre den ud i live.”

Thomas Bense fortæller efter et øjebliks eftertænksomhed:

”Det har kostet nogen aftaler igennem tiden. Jeg er virkelig god til at kaste en masse bolde op i luften, men er ikke god til at gribe alle boldene igen, der er simpelthen for mange og der skal jeg blive bedre til at have folk omkring mig til at strukturere ideerne. Det er noget af det sværeste at nå frem til at man ikke kan det hele og dele ansvar ud, men det er en befrielse at have folk omkring en, der er bedre til det, man selv er dårlig til.”

Det leder frem til spørgsmålet om Thomas Bense er bange for at blive voksen?

”Nej… jeg er nok mere bange for, at jeg ikke når at blive voksen! Forstået på den måde, at jeg engang imellem kan frygte, at nu bliver jeg gennemskuet. Når jeg sidder i et fint business suit, og skal forhandle en aftale, så er jeg bekymret for, at de ser mig mere som gøgleren end forretningsmanden, da jeg bare har mange roller og i det offentlige rum er det som regel som et underholdende element og ikke som forretningsmand.

Der kan jeg nogen gange godt tænke; nu skal jeg sgu også tage mig sammen og vise dem at jeg har styr på mine ting… for to dage efter at sidde på en tandemcykel i Santa Monica, og laver et eller andet gakket til Pixel.tv som jeg jo synes er super sjovt og befriende”