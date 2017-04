De 20 ondeste tortur-instrumenter i historien!

Oprindelse: Spanien, 1400-tallet

Egentlig er dette bare en normal gaffel, men med et hoved i hver ende. Du får spændt den fast på halsen, så den ene ende af gaflen borer sig ind under din hage, mens den anden ende borer sig ind i din brystkasse. Du er altså tvunget til at have hovedet bøjet helt tilbage uden at kunne dreje det. Denne lille sag var et yndet torturinstrument i Europa, især hos Den Spanske Inkvisition, der altid var på jagt efter folk med et afslappet forhold til religion.

Bonus-info: Under Den Spanske Inkvisition var det eneste, kætteren måtte sige: "Jeg trækker mine ord tilbage!".