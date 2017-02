Derfor er der ingen knogle i din 'boner'

Det er spørgsmålet, du måske aldrig har stillet dig selv. Hvorfor er der ingen knogle i min penis?

Men det har i mange år forvirret forskere, at mennesket som stort set det eneste pattedyr ikke har en knogle, men i stedet 'kun' har kød hele vejen igennem penis.

Men nu har forskerne endelig fundet frem til, hvorfor vi mennesker ikke er indehavere af en penisknogle. Dyr, som er meget tætte på os evolutionært - som eksempelvis aber - har nemlig en knogle på størelse med en finger. Mens en hvalros har en penisknogle, der er vanvittige 60 centimeter lang.

Intensivt samleje koster knoglen

Det er forskere fra University College London, det har kigget på, hvad der mon kan være grunden til, at det kun er dyr, der har sig en penisknogle.

Og de er kommet frem til to svar. At vi bor sammen i par, og at vi ikke knalder længe nok.

For ifølge forskerne skal grunden til, at vi mennesker ikke har en penisknogle - eller baculum, som den kaldes på latin - findes i, at vi er et meget monogamt dyr. Altså render vi ikke rundt og gør hinanden gravide på kryds og tværs, som mange andre dyr gør. Vi er altså ikke et flokdyr, men lever og får børn i par.

For når et han-dyr har mange konkurrenter, der også gerne vil gøre alle hunnerne gravide, har han nemlig behov for at kunne holde en erektion længere, så han er sikker på, at ægget nu også bliver befrugtet, inden en ny han kan springe på hunnen.

Og selvom vi mænd nok gerne vil have, at det er omvendt, så har man regnet sig frem til, at det er pattedyr med en gennemsnitlig samlejelængde på over tre minutter, der har brug for en ekstra knogle til at holde det hele oppe.

Så drenge, hvis vi har lyst til genindføre penisknoglen, så er det bare med at befrugte en masse kvinder og holde samlejet i gang i længere tid.

Men det kan selvfølgelig blive lidt dyrt i børnepenge.