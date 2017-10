Draculas slot er til salg med et direkte ubehageligt prisskilt - se den onde salgsvideo

En af de største rumænske turistattraktioner er Bran Castle, der ifølge legenden var hjemsted for Vlad the Impaler i 1400-tallet. Ham kender du sikkert bedre som Grev Dracula, og han var en værre satan med mere end 80.000 mord på samvittigheden, hvilket også gav ham tilnavnet The Impaler, fordi ofrene blev spiddet af pæle og udstillet til offentligt skue. Ja, det var sikkert ikke særligt rart at besøge ham på slottet, men nu har de rumænske myndigheder lavvande i kassen, så du faktisk selv kan købe den onde bopæl og holde en helvedes ond fest i Transsylvanien – hvis du altså har højvande i kassen og ikke har noget imod den blodige historie.

Leveret af Mandesager