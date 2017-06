Er du en af dem? Sådan bliver psykopater skabt

Hovedforfatteren af studiet, Dr. Aina Gullhaugen siger, at disse folk – uden undtagelse – er blevet skadet i deres omsorgsgiveres selskab.

- Og mange af beskrivelserne gjorde det klart, at deres hensynsløshed senere i livet har været et forsøg på at gøre opmærksom på denne skade, men på en upassende eller skidt måde, fortsætter hun.

Hun forklarer yderligere de typer af forældre, de kriminelle psykopater har haft:

- Hvis du tænker på en skala over forældreopdragelse, der går fra ingenting – altså den fuldstændige mangel på omsorg – til de totalt kontrol-besatte forældre, befinder de fleste sig i midten.

- De samme gør sig gældende for, hvordan vi har det med forældrekontrol. Men det er anderledes hos psykopater. Mere end halvdelen af de psykopater, jeg har studeret, fortalte, at de har været udsat for en forældreopdragelse, som kunne placeres i enten den ene eller den anden ekstreme ende af skalaen, fortsætter hun.

- Enten boede de i et sted, hvor ingen bekymrede sig om dem, eller også var barnet udsat for total kontrol og skulle være underdanig.

Forældrene kan dog ikke tage skylden for alting, og der er mange børn, som har haft en forfærdelig opdragelse, der ikke bliver psykopater senere hen i livet.

Eksperter har tidligere afsløret, hvilke personlighedstræk du skal kigge efter for at spotte psykopater. Dem kan du se her.