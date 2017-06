Francis Ford Coppolas nye luksus-resort er feriestedet til den kræsne Godfather

Coppola-familien har et kendt efternavn med filmskaberne Francis Ford Coppola og datteren Sofia Coppola i spidsen, men de laver også meget andet end film. Familie-firmaet står for eksempel bag produktion af vin og madvarer, mens de også leverer oplevelser på adventure ture og resorts. Nu er de så klar med et nyt feriested i Belize i Centralamerika, hvor du kan bo på en hyggelig ø i det Caribiske Hav, der meget passende har fået navnet Sofia’s Beach House. Her får du al tænkelig luksus med et skud autencitet, og selvom prisen (fra 4.000 kroner og op efter) selvfølgelig er i den høje ende, er det all-inclusive, så du bare skal slappe af, mens personalet fodrer dig med afslapning. Så kan du altid stene The Godfather om aftenen, når solen er gået ned. Se flere billeder herunder.

