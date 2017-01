Genialt! Sådan laver du en kæmpe is-karrusel

Tivoli er lukket for vinteren, så hvad skal man gøre, hvis man alligevel vil have kriller i maven og en tur i karussellen?

Det har den islandske kunstner, Olafur Eliasson, heldigvis et rigtigt godt bud på. (Han er blandt andet manden bag den gigantiske regnbue ovenpå kunstmuseet Aros i Aarhus). Han har på sin Instagram-profil delt en video, hvor en frossen sø bliver omdannet til en primitiv forlystelsespark. Og det sker på en ganske simpel måde.

Det eneste, man skal bruge, er en motorsav, en godt frossen sø og en bådmotor. Og så er det ellers bare med at sætte sig på den roterende isflage med et bål og en bunke godt kolde bajere.

Man skal dog nok være helt sikker på, at søen er frossen nok. En dansk sø, hvor der lige er et par centimeter is, skal man nok holde sig fra. Men får vi noget seriøst frostvejr, så er det bare afsted med motorsav, bådmotor og bajere!

Du kan se den fede karrusel i videoen herunder: