Griner du af syge jokes? Så er du sandsynligvis virkelig klog

Ifølge et nyt studie foretaget af forskere på Medical University i Wien er en person, der kan lide mørk humor klog og awesome, mens personen, der disser dine jokes om døde babyer, sikkert bare hader sit liv.

I studiet rekrutterede forskningsteamet - med Ulrike Willinger i spidsen – 156 midaldrende deltagere med en gennemsnitsalder på 33 år. Hver deltager blev bedt om at give karakter til 12 sort-humoristiske tegneserier fra en fucked up tysk tegneserie-bog ved navn The Black Book.

Derefter skulle hver deltager besvare et spørgeskema, der testede dem på deres verbale og ikke-verbale IQ-færdigheder. Til sidst skulle de så svare på en række spørgsmål omkring deres humør, aggressive tendenser og uddannelsesmæssige baggrund. Alt sammen for at finde ud af, hvor glade og veluddannede de var. Det er værd at nævne, at The Black Book øjensynligt har nogle seriøst syge jokes, der ville få selv den mest hårdføre Vietnam-veteran til at stå af.