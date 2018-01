Her er de 50 mest brugte metoder til at slacke på arbejdet

Af og til kan det være mere end svært, at koncentrere sig om sit arbejde, og det er især sandt, lige efter en ferie - som nu.

En ny undersøgelse fra England, har undersøgt hvilke metoder kontorarbejdere benytter for at udsætte og undvige arbejde. Den er baseret på 2.000 respondenter, og deres svar har givet en opsummeret liste, over de 50 mest brugte metoder, til at slacke lidt på det hele.

Undersøgelsen viser blandt andet at kontorarbejdere gør en del, for at sikre sig, at de ikke bliver opdaget i at dagdrive den. Blandt andet er det ikke en ualmindelig praksis, at have monteret et lille spejl på sit skrivebord, så man kan se om nærmeste chef, er ved at snige sig op på en.

Samtidig viser undersøgelsen, at den gennemsnitlige kontorarbejder slacker i op til 50 minutter om dagen. Altså sammenlagt en halv arbejdsdag på ugebasis.

Anyways, her får du de 50 mest benyttede slacking-metoder, så kan du tage dem som inspiration - eller til at buste dine irriterende dovne kolleger/studiekammerater.





De 50 mest brugte metoder til at slacke på kontorjobbet

1. Browse internettet

2. Surfe nettet med skærmen placeret, så kollegerne ikke kan se den

3. Tjekke personlige emails

4. Instant messaging via Messenger, Whatsapp etc.

5. Browse sociale medier

6. At tage en lille gåtur

7. Online shopping

8. At ordne private administrationsopgaver ved skrivebordet (netbank, billetkøb, online madindkøb osv.)

9. Spise ved skrivebordet

10. Kigge koncentreret på skærmen, mens man dagdrømmer

11. Taktiske toiletpauser (Halv time efter frokost, kvarter inden fyraften etc)