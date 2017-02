Hun droppede studierne i København: Nu udlover IS angiveligt $1 million til den der dræber hende

Hun er 23 år gammel, af iransk/kurdisk afstamning, og så er hun for nyligt vendt tilbage til Danmark efter at have kæmpet mod Islamisk Stat i Irak og Syrien. Sig hej til Joanna Palani, der hævder, at IS har udlovet en dusør på $1 million (7 millioner kroner) til den, der dræber hende. Hvorfor? Jo, fordi hun hævder at have slået i omegnen af 100 IS-krigere ihjel.

Det skriver avisen The Mirror.

Palani blev født i en FN-flygtningelejr, før hun som spæd flyttede til København. Hun lærte at skyde med pistol som ni-årig, og både hendes far og bedstefar var Peshmerga-krigere (militærstyrkerne i det autonome Kurdistan). Som 22-årig besluttede Palani at droppe sit politik- og filosofi-studie og gå i faren og bedstefarens fodspor. Hun rejste til Kurdistan for at kæmpe mod IS.

Udover de 100 drab hævder Palani også at have befriet en gruppe kvinder og børn, som blev holdt som sexslaver af IS. Hun skulle efterfølgende have lært dem, hvordan man skulle kæmpe imod den berygtede terrororganisation.