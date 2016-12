Irske gutter tog på druk: Vågnede som soldater i kamp mod ISIS

Du kender nok det, at vågne op med tømmermænd, både af den normale og den moralske slags.

Nogle gange kan man ikke huske, hvilke samtaler man har haft, men man har på fornemmelsen, at man har sagt noget dumt, eller kommet til at love for meget.

Og det er nok det sidste, to irske backpackere for nyligt kom til. De mødte på deres backpackingtur rundt i mellemøsten en canadisk mand, der kæmpede som soldat mod Islamisk Stat, det skriver Irish Independent.

De tre faldt godt i snak og fik den gode idé at tage en drink sammen.

Kørt til fronten med tømmermænd

En enkelt flaske whisky blev til to, og da de to irske gutter vågnede igen, var den canadiske frihedskæmper meget opsat på, at de to skulle ud og møde de andre soldater og være en del af deres styrker.

- Vi må have sagt et eller andet, da vi var ude med ham aftenen før, og det er nok sådan han fik ideen, siger en af de irske gutter til Irish Independent.

Dagen efter drukgildet med canadierne blev de to kørt til frontlinjen, hvor de fik udleveret uniformer og blev informeret om, hvordan kampen mod ISIS foregik i området.

- Inden vi vidste af det, så mødte vi alle de her højtstående officerer, siger de irske backpackere.

Heldigvis lykkedes det de to irer at komme ud derfra i live uden at nå til direkte kamp med ISIS. Måske med en lærestreg for livet: Lov aldrig mere end du kan holde, også selvom du er stiv.