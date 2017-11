Jeremy Clarkson introducerer Emirates ultraluksuriøse nye first class suiter

Efter at have set en god håndfuld youtube-videoer med afsindige first-class flyture, ved jeg 100% at Emirates, er en af de flyselskaber, jeg allerhelst ser mig selv, få en lille upgrade på. Og nu har de så oppet gamet endnu en gang.

Jeremy Clarkson er manden, der har fået til opgave, at introducere fremtidige passagerer, for Emirates nye overdrevne luksuriøse Mercedes-suiter, der findes på de nye Boeing 777 fly i selskabet.