KFC får twitter til at koge over, på grund af en lille genial marketing-gimmick

Af og til er det de små ting der skal til, for at få internettet til at gå i selvsving. Især hvis det omhandler en verdensomspændende fastfood-kæde. (Se bare hvordan det gik med McD og Szechuan-saucen!)

Denne gang er det KFC, der med deres kærlighed for friture-skamstegt kylling, har lavet en lille subtil ændring på deres sociale medier, der nu får folk til at kamme hel over med roser for deres marketing.

På Twitter, følger kæden kun 11 personer. Og det er ikke blot det, at de kun følger 11 personer. Det er udvalget der er mystisk.