Kvinde afslører: Sådan er mit sexliv efter jeg fik gjort min vagina strammere med laser

Hvad gør man, hvis man føler, at det er blevet lidt slapt nede i underetagen?

32-årige Nicole Francis følte, at hendes skede havde brug for en opstrammer, efter at hun havde født sit første barn. Men i stedet for bare at acceptere, at det var situationen, valget hun at opsøge hjælp til sit problem.

For Nicole Francis fra Liverpool i England blev svaret at få sig en laser-behandling, der strammer skeden og gør, at den er fast ligesom før, hun fødte sit barn, det skriver den engelske avis The Mirror.