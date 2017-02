Kvinde smidt af fly: Hendes kavalergang var for voldsom

Kan en kavalergang blive for voldsom? Det er der nok ikke mange, der mener, men for et amerikansk flyselskab så kan det sagtens blive alt for meget.

Den 21-årige Brenda havde for nylig booket billet hos flyselskabet Spirit, da hun skulle flyve indenrigs fra New Orleans til Fort Lauderdale.

Men så langt kom Brenda ikke. Inden hun kom om bord på flyet, blev hun hevet til side af flypersonalet, der mente, at hun var højrøstet og påvirket af alkohol, skriver Insideedition.com.

Det mente Brenda dog ikke, og da de ikke kunne bevise det, begyndte personalet i stedet at påpege, at Brenda ikke havde nok tøj på til at få lov til at komme om bord på flyveren.