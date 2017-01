Lad dig hypnotisere af popcorn der popper i super-slow

Hvordan ser det ud, når et majskorn popper ved 30.000 frames pr. sekund?

Youtuberne fra Warped Perception har tidligere filmet alverdens ting i super-slow, men det mest hypnotiserende af det hele må være at se et enkelt majskorn gå fra bare at være et almindeligt lille upoppet korn til at være en hvid lækkerbisken.

Det hele sker optaget med et kamera, der kan registrere 30.000 FPS, hvilket er 1250 gange langsommere end virkeligheden, hvor et popcorn, der popper, knap ville være at se med det det blotte øje.