Manden med verdens største penis er blevet tilbudt en porno-rolle

Tre sygeplejersker skal se nærmere på patienten

- Vi kunne godt tænke os at flyve ham til Prag, hvor han kunne blive 'behandlet' af vores læger og sygeplejersker på vores 'fakehospital.com'.

- Vi vil gerne lave scenen ret komisk og have en kvindelig doktor og to-tre sygeplejersker til at prøve at få en tur på den.

Det kan dog blive et problem for den 54-årige og hans kæmpepenis. For Roberto har nemlig aldrig haft held til at gennemføre et samleje.

To gange har han forsøgt sig, men begge gange har kvinden trukket sig. Den første nåede aldrig at forsøge, mens nummer to måtte sige fra, da det simpelthen blev for smertefuldt. Men måske der findes pornostjerner, der er lidt mere tolerante over for så stort udstyr.

I en dokumentar fra 2015 sagde han, at det måske kunne være en mulighed at gå efter en karriere i pornobranchen.

- Jeg kunne godt tænke mig at være pornostjerne, og jeg tror, jeg kunne tjene mange penge på det, siger han om drømmen om at rejse til USA og leve af sit vedhæng.

Om Roberto takker ja tak til tilbuddet om en tur på pornohospitalet må tiden vise.



Herunder kan du se en dokumentar fra 2015, der viser Robertos liv med den enorme penis: