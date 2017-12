Mangler du motivation? Så er denne fyrs transformation lige, hvad du har brug for

Sommetider har vi alle brug for et spark bagi for at komme ned i fitnesscentret. Det spark vil jeg gerne give dig i dag. Jeg tvivler nemlig på, du kan læse denne historie om Richard Branscun uden at blive bare lidt inspireret til at løfte et par tunge ting.

Richards motivation kom den dag, lægerne fortalte ham, at han ville være død, inden han fyldte 21 år, hvis han ikke gjorde noget ved sin livstruende overvægt. Richard vejede over 200 kilo, da lægerne bad ham træffe et valg, men den store vægtøgning startede allerede, da han fandt sin far død som 14-årig. Han fortæller, at han nu forstår, at han spiste for at finde en tryghed, når han savnede sin far.