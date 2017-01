En genial mand på YouTube har opfundet en måde, der gør, at fiskene i haven kommer op i øjenhøjde, så alle kan følge med.

Du bygger et akvarie, sætter det i vandkanten og tømmer det for luft med en støvsuger. Herefter bliver akvariet fyldt med vand, og fiskene kan derefter svømme rundt i akvariet - langt over den normale vandoverflade.

Genialt!