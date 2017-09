Netflix kaster sig ud i pot-produktion: Lancerer 6 forskellige varianter til 6 forskellige serier

Der er mange steder i USA, hvor pot nu er lovligt. Så lovligt, at Netflix har kastet sig ud i et samarbejde om potplanteavl baseret på nogen af tjenestens populære shows.

The Netflix cannabis Collection

Den amerikanske streaminggigant hvis europæiske hovedsæde meget passende ligger i Holland, bliver ikke selv cannabis-producent eller forhandler, i stedet har Netflix indgået et samarbejde med en etableret producent om at lave seks særlige sorter under navnet The Netflix Collection.

The Netflix Collection kan ikke købes hos Netflix, men blev solgt ved en pop-up-begivenhed i West Hollywood, Los Angeles i weekenden kaldet Alternative Herbal Health Services. Og kun til kunder, der kunne fremvise et lægeattesteret kort, der beviste, at de måtte købe medicinsk cannabis.

Reklame for cannabis-komedien Disjointed

De 10 forskellige smagsvarianter blev hver lavet, så det passede til et af Netflix egenproducerede shows. Anledningen var den nye komedie ’Disjointed’, der har Kathy Bates i hovedrollen som en ejer af et cannabis-apotek. De tre første varianter er da også opkaldt efter de tre første af seriens episoder.

De tre første episoder – og cannabis-varianter – hedder Omega Strain, Eve’s Bush og Rutherford B. Haze. Disjointed havde premiere i fredags og har fået en blandet modtagelse og Alternative Herbal Health Services, hvor The Netflix Collection kunne købes, løb af stablen fra fredag d.25. til søndag d.27. august.