Ny forskning: Du bliver kreativ af at drikke vin og øl

Undertegnende er begyndt at drikke et glas vin eller to, når han slænger sig på sofaen med computeren på skødet og Netflix på skærmen derhjemme om aftenen. Nogle vil mene, at det er et skråplan, for pludselig, inden du ser dig om, kan flasken være tom. Indtil videre går det nu meget godt med at styre det, og det er i hvert fald ikke noget, jeg har tænkt mig at stoppe med, efter at have læst denne nyhed.

For rent faktisk kan et glas vin eller et glas øl hjælpe på kreativiteten. Det er i hvert fald noget, et studie udgivet i journalen Consciousness & Cognition og udarbejdet af østrigske forskere mener at kunne påvise.

- Alkohol er stærkt forbundet med kreativitet. Tidligere forskning har vist, at næsten halvdelen af alle de store forfattere havde en alkohol-historik. Vi fandt ud af, at en lille drink helt bestemt kan hjælpe med bestemte aspekter af kreativitet, siger Dr. Mathias Benedek ifølge engelske Independent.

Men tøv en kende. Det betyder altså ikke, at du skal hælde den fineste Syrah på dine havregryn, inden du drager på arbejde. For som Benedek forklarer kan alkohol også være med til at gøre fokuseret arbejde en smule sværere.

- Det kan virke godt for nogen, der eksempelvis arbejder med kreativ skrivning eller brainstorming-idéer, antyder Benedek.

I studiet fik nogle af deltagerne en flaske almindelig pilsner, mens andre fik en flaske med alkoholfri øl, hvilket de ikke var i stand til at differentiere. Herefter fik de hver især en serie af ord-bårne opgaver – eksempelvis blev de bedt om at finde forbindelsen mellem ’schweizisk’, ’blå’ og ’kage’.

De, som havde drukket øllen med alkohol i, var mere tilbøjelige til at svare rigtigt på, at ’ost’ selvfølgelig var ordet, man ledte efter. De alkohol-drikkende deltagere var også bedst i de kreative opgave, hvor det gjaldt om at tænke – fx skulle de komme med forslag til alternativ brug af dæk. Her var ordet ’gynge’ et af de meste kreative svar.

Studiet kunne dog også afsløre, at de, som havde drukket alkohol, havde mindre fokus og ’kognitiv kontrol’ (det videnskabelige begreb for at være fuld).

- Der er to teorier om, hvordan det her fungerer, forklarer Dr. Benedek og fortsætter:

- Den første er, at når du virkelig fokuserer på at løse et problem, bliver du mere fikseret, sådan at din hjerne går i stå. Alkohol gør det sværere for dig at fokusere på alle parametrene i en opgave, men kan også hjælpe dig til at se tingene fra en anden side. Den anden teori er, at alkohol som distraktion fra den centrale opgave gør det muligt for dig at komme i kontakt med din underbevidsthed og finde alternative løsninger.

Så altså: Hvis du er i den kreative branche, vil det måske være en idé at åbne en flaske, inden I begiver jer ud i en timelang brainstorming-session, der alligevel sjældent fører til noget.