Ny undersøgelse: Hver femte skyder selfies fra lokummet

”Vores smartphones er i sandhed med os overalt – ikke mindst når det kommer til de unge. Det er ikke overraskende, at mange bruger smartphonen, når de besøger det lille hus, men at toiletbesøg ligefrem bliver kombineret med at tage selfies – eller ’smelfies’ som vi nu er begyndt at kalde dem – er ny viden for mig. Men jeg kan da ikke andet end at trække på smilebåndet, og så synes jeg, de unge skal glæde sig over, at vi ikke har opfundet et duftfilter endnu,” siger Marie Feldborg, Senior Marketing Manager hos Huawei med et glimt i øjet.

Sex og selfies

Men selvom vi tydeligvis ikke er bange for at tage selfies i private situationer, så er der stadig en aktivitet, det sjældent optræder. Det er nemlig blot 1 procent af danskerne, der har prøvet at tage en selfie under sex ifølge Huaweis undersøgelse. Men hvem ved om vi et par også ser en stigning i sexfies?

”Selvom smartphonen er rykket med os på toilettet, er der altså noget der tyder på, at det endnu ikke er en social norm at tage selfies i en intim situation med et andet menneske. Men hvis man for 10 år siden havde sagt, at man i fremtiden ville sidde og tage billeder på toilettet, havde folk nok også rystet på hovedet. Så tallene kan jo se anderledes ud om nogle år,” siger Marie Dam Feldborg.





Kender du nogen der tager Smelfies? Del denne artikel med dem, så ved de, at de ikke er alene om deres specielle fetish.