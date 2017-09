OL i Rio er kun et år siden men ny video afslører en forladt spøgelsesby

Der var allerede ballade med store protester, da Rio vandt retten til at afholde OL i 2016, og set i bakspejlet var det måske meget forståeligt, for her i videoen kan du se hvordan der ser ud i Rio kun et år efter OL. De storslåede faciliteter er pænt øde. Det er Business Insider, der har været et smut i Brasilien, og deres optagelser afslører en by i forfald med ubrugte stadions, parker og hoteller, mens havet omkring millionbyen er mere beskidt end nogensinde før. Så hjælper det heller ikke noget, at store dele af befolkningen er fattige. Det er altså bagsiden af medaljen, når OL rykker til byen, for så gælder det om at holde en pæn facade, mens resten er ligegyldigt.

Leveret af Mandesager.dk