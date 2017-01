Så gik den ikke længere: Kvinder skal sove mere end mænd

Vi ville så gerne skrive, at det var os mænd, der skal have mere søvn end kvinder, for det kort vil man jo gerne kunne spille, når kæresten hiver i én om morgenen og siger, at man skal til at stå op.

Men situationen er lige omvendt. Det er faktisk damerne, der børe blive liggende under dynen længst tid. Det viser forskning lavet på Loughborough University i England ifølge avisen The Daily Mail.

- Kvinder har det med at multitaske. De gør flere ting på en gang og er fleksible. Og så bruger kvinder faktisk mere af selve hjernen, end mænd gør. Og det betyder altså, at deres behov for søvn er større, forklarer Professor fra Loughborough University, Jim Horne til avisen.

20 minutter mere

Undersøgelsen blev lavet mellem 210 midaldrende mænd og kvinder, og ifølge professor Jim Horne viser den tydeligt, at kvinderne skal blive længere i sengen. Faktisk skal kvinder have 20 minutter mere i drømmeland end mænd - hver nat.

Og det kan være en god idé at følge rådet.

- For kvinder er dårlig søvn lig med et højt niveau af psykologiske lidelser og højere grad af fjendtlighed, depression og vrede.

Og nej løsningen er selvfølgelig ikke, at hun bare går tidligere i seng, for du kan formodentlig godt opgive håbet om en hyggelig stund under dynen, hvis hun allerede har sovet en halv time, før du kryber ind i sengen.

Så fremover må du selv sætte kaffen over, koge ægget og smøre dit rundstykke. Din kæreste har ifølge videnskaben ret til at blive liggende i sengen længere end dig. Beklager, kammerat.