Se tog med 34 vogne klare verdens mest smadrede skinner - selvom der er en smule slinger i valsen

Det kan godt være, du brokker dig over det kaos, der opstår, når DSB udfører sporarbejde rundt omkring i landet. Men de vil dig altså det bedste. For ellers ville det henad vejen medføre, at de danske jernbaner kom til at ligne det, du kan se i videoen nederst.

Videoen er angiveligt optaget af en tog-entusiast fra Antwerp i den amerikanske delstat Ohio. Og som du kan se i billedet herunder, skulle toget have hele 34 vogne, hvilket må siges at være langt, men ikke for langt til at kunne klare de miserable skinner. Skinner, som mest af alt ligner noget, der har været udsat for en stang dynamit eller 40.