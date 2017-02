Slut med kondom: Her er det nye og 100 procent sikre præventions-middel til mænd

Indtil nu har kondomet været den eneste form for prævention til mænd. Men det faktum har en gruppe forskere nu ændret på med Vasalgel – en gele, der sprøjtes ind i mandens sædrør og virker som en langvarig barriere.

Vasalgel er stadig i prøvestadiet, men i det seneste studie var det 100 procent effektivt i forhold til at undgå svangerskab, ligesom det også er designet til at kunne fjernes igen efter ønske. Med andre ord: En midlertidig form for sterilisation.

Catherine VandeVoort, forsker på California National Primate Research Centre og studiets hovedforfatter, siger til The Guardian:

- Mænds præventionsmuligheder har ikke ændret sig meget i mange årtier. Der er sterilisation, hvilket sjældent kan laves om på, og kondomer. Hvis mænd vidste, at de kunne få en pålidelig form for prævention, som altid kunne fjernes igen, tror jeg, at det ville appellere til dem.

Aber fik gel i sjoveren

I studiet, der blev publiceret i journalen Basic and Clinical Andrology, fik 16 han-aber indsprøjtningen med Vasalgel og blev sat tilbage til deres flok, der inkluderede mellem tre og ni fødedygtige hun-aber. Aberne blev overvåget i mindst én ynglesæson, og cirka halvdelen af hannerne levede sammen med hunnerne i to år. Ingen af hunnerne blev gravide, og bivirkningerne – som eksempelvis betændelse – var minimale hos hannerne.

- Vi var imponeret over, at det her alternativ virkede på hver eneste abe, selvom det var første gang, vi prøvede det, siger Angela Colagross-Schouten, dyrlæge på projektet.

Selvom Vasalgel kun er blevet prøvet af på aber, siger non-profit-organisationen Parsemus Foundation, der har finansieret forskernes arbejde, at de planlægger menneskelige forsøg, så snart at hele finansieringen er sikret – baseret på de lovende aberesultater.

- En af de gode ting ved abe-modellen er, at hannernes reproduktive system i stor stil ligner menneskers, og aber producerer endda mere sæd, end mennesker gør, siger VandeVoort og fortsætter:

- Så der er stor sandsynlighed for, at det også vil virke på mennesker.