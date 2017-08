Søger kandidater nu: Se hvad Danmarks mest udfordrende job kræver

Mens du sidder tilbagelænet i din velourpolstrede yndlingsstol, velvidende at din smartphone indeholder alle 237 Pokémons, findes der en gruppe af unge mennesker, som med hjælp fra et hav af slædehunde patruljerer den grønlandske kyst. De kaldes Slædehundspatruljen Sirius, og de har Danmarks sejeste og mest krævende job.

Så trænger du til et break fra hverdagen? Har du set alle videoerne på PornHub, eller kunne du godt tænke dig at udfordre dig selv fysisk og mentalt? Så har vi fundet jobbet, der er som skræddersyet til dig. Slædepatruljen Sirius søger nemlig nye patruljeførere.

Ekstreme kontorforhold

Noget, som gør jobbet som patruljefører ved Slædepatruljen Sirius til et af Danmarks mest krævende job, er, at ’kontorfaciliteterne’ er i en kategori for sig. Hverdagens opgaver finder sted på et areal, der er uspoleret, smukt og eventyrligt.

Dog kan en dag på kontoret også foregå i helt andre omgivelser, hvor de stille, naturrige omgivelser viser sig fra sine mest rå og barske sider. Vejrforholdene i Nordøstgrønland er meget omskiftelige, og hårde snestorme er ofte en del af hverdagen. Når det er allerværst, kan det tage fem timer at tilbagelægge 600 meters patruljering til fods i 50 graders frost.

- Vi ser mange isbjørne - og der er ingen grund til at være bange for dem. Dog skal man have respekt for dem. I min tid som patruljefører var vi én gang nødt til at skyde en isbjørn. Det hører sig ellers sjældenhederne til, da vi selvfølgelig ønsker at passe på dyrene. Isbjørnen blev ved med at kredse rundt om gruppen og kom tættere og tættere på os. Pludselig stod den få meter fra mig, hvorfor vi var nødsaget til at aflive den.

Sådan siger Frederik Oxlund, der har været med på slæderejse med Slædepatruljen Sirius ad to omgange - sin første, da han var i starten af 20’erne. Det var en livsdrøm, der gik i opfyldelse, og som var meget anderledes og udfordrende – men som i den grad gav smag for mere.

Under billedet kan du se, hvad det helt specifikt kræver af dig.