Spåmand med uhyggelig udmelding: Denne dag starter 3. Verdenskrig

Sidste gang ’Our Lady of Fatima’ besøgte den portugisiske by skulle hun have sagt, at krigen (1. Verdenskrig, red.) ville slutte, og at soldaterne snart kunne vende hjem til deres familier. En ting, der som bekendt skete i 1919. På samme dag, d. 13 oktober 2017 – altså 100 år efter hendes sidste besøg – slutter 3. Verdenskrig også ifølge Horacio.

- Hovedbudskabet til folk er, at de skal forberede sig på, at mellem 13. maj og 13. oktober vil krigen her opstå samt slutte. Den vil ødelægge meget, chokere alle, og folk vil dø, siger Horacio Villegas til Daily Star.

Men her stopper Horacios forudsigelser ikke. Han fornemmer nemlig, at der vil ske en række ødelæggende angreb udført på baggrund af falske informationer. Angreb, som vil finde sted mellem 13. april og 13. maj, og hvor både Syrien og Nordkorea vil være involveret. Well, det lyder plausibelt nok, når man tænker på, hvor meget de to diktaturstater er i medierne i øjeblikket.