Trænger du til nyt perspektiv - tag på højskole i udlandet

Danmark er på mange måder et dejligt land. Men lad os nu være ærlige – her er også pænt kedeligt, fladt og meteorologisk set, ofte gråt, vådt og blæsende. Men vi elsker vort land. Selvfølgelig gør vi det. Men måske føler du alligevel, at du trænger til en luftforandring – og så kan højskole i udlandet måske være noget for dig.





Højskole er for alle

Mere eller mindre alle, der har været på højskole, vil sige, at det var det fedeste, de nogensinde har prøvet. Hvis man ikke har været på højskole, kan den slags postulater ofte forbindes med en tanke om, at disse højskoletyper generelt ikke har prøvet ret meget, fordi, hvor fedt kan det lige være, at være på højskole?

En højskole vælges typisk på baggrund af ens personlige præferencer. Det kan f.eks. være en teaterhøjskole, hvis man gerne vil dyrke skuespil. Det kan være en musikhøjskole, hvis man gerne vil spille musik, det kan være idrætshøjskole, hvis man… ja, okay – du har fattet det.

Derfor er det meget nærliggende, at tidligere højskoleelever siger, at det var det fedeste – fordi, det primært handlede om noget, som interesserede dem.

Men hvad nu hvis du ikke rigtig ved, hvilken højskole, der er noget for dig? Hvad med at få lidt nyt perspektiv?

Tag på højskole i udlandet

I dag har er du ikke nødvendigvis begrænset af landegrænser – du kan faktisk tage på højskole i udlandet, og det er blevet utrolig populært gennem de seneste år. Vi lever i en global verden, som bliver mindre og mindre for hver dag. Det kan være svært at forestille sig en verden uden internet, mobiltelefoner og moderne kommunikation, men det er ikke længe siden, at det var en realitet. Og siden vi for alvor er begyndt at tage teknologien til os, er verden blevet tilsvarende mindre. I ”gamle dage” vidste man godt, at der var sultne børn i Afrika. De kom nemlig altid på tale, hvis man ikke spiste sin mad op. Men i dag har vi et bombardement af nyheder på alle medier og platforme, der dagligt giver os statusrapporter fra den 3. verden.

Derfor ligger det også flere og flere unge på sinde, gerne at ville gøre en forskel for dem, der har mest brug for det. Og så er det jo sådan set også fedt nok, at man kan gøre en forskel mens man rejser.

Brugbart i fremtiden

Langt de fleste, som har været på højskole – hvad enten det så er i ind- eller udland – bruger højskoleopholdet som et punkt på deres CV. Men hvis du har ambition om, at blive højtstående forsvarsadvokat, er det pænt lige meget, at du engang har gået 3 måneder på musikhøjskole i Midtjylland.

Men uanset hvad du vil være, kan man til enhver tid argumentere for, at et højskoleophold i udlandet dels siger noget om dig som menneske, men også, at det har bidraget til et øget perspektiv og en bedre forståelse af den globaliserede verden.

Så uanset om du ved, hvad du vil eller ej, kan et højskoleophold give dig lidt ekstra kant og perspektiv. Og så er det jo i øvrigt så fedt – ja så fucking hot, at gå på højskole – bare spørg Drengene fra Angora.