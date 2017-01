Typisk Australien: Kæmpeslange æder hel kænguru

Næsten hver gang vi her på M! skriver om farlige dyr, der har lavet et eller andet vanvittigt, så er historien fra Australien - landet, der bare er fyldt med dyr, som kan slå dig ihjel ved blot at stirre på dig.

Heldigvis er det ikke altid mennesker, de farlige dyr kaster sig over. Ligesom i dette tilfælde.

Her har en kæmpemæssig slange kastet sin appetit over en såkaldt wallaby - en kænguru-art, der er lidt mindre end en almindelig kænguru.

Men selvom den er mindre, så er det ikke ligefrem fordi, der er tale om en lille bitte snack for den enorme slange.

Se de vilde billeder herunder: