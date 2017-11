Valgflæskpizza går sejrsgang på nettet

I vores optik er det ikke helligbrøde at forene landets to nationalretter: Stegt flæsk med persillesovs og pizza.

Men det betyder ikke, at kreationen ikke deler vandene, for mens kulturløse madører står i kø for at genskabe monsteret, er der en del mere konservative (og ældre) befolkningsmedlemmer, der skammer pizzaen.

Men hvor går grænsen mellem kreativt og klamt? Well, vi stoler på Umuts fantastiske glæde ved det danske køkken, og giver det komiske indslag: Tommel op!