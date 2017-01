Vanvittigt russisk reality-show går snart i luften: Vold, mord og voldtægt bliver tilladt

Et godt realityprogram skal indeholde intriger, sex og nogle sjove typer, der gør det hele værd at se. Sådan plejer ingredienserne nogenlunde at være, når man laver reality-TV i Danmark.

Og selvom det da kan være underholdende nok, så er det dog intet i forhold til de shows, de finder på i Rusland.

Her har den russiske millionær Yevgeny Pyatkovsky opfundet et nyt TV-koncept, der kommer til at byde på vanvittige strabadser for deltagerne, skriver mediet Siberian Times.

I programmet Game2 vil 30 deltagere kæmpe om, hvad der svarer til 11,5 millioner kroner. Men man kommer ikke nemt til den store præmie. Deltagerne skal over ni måneder leve og bo i den sibiriske vildmark.