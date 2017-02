Verdens dummeste idé? Mand går ind på politistation med en AK-47 - mens det hele bliver filmet

Der findes dumme idéer, og så findes der idéer, der sprænger dumhedsskalaen. Det her hører til sidstnævnte. To mænd besluttede sig nemlig for at gå ind på en politistation bevæbnet med et par AK-47’ere, da de var utilfredse med at være blevet stoppet af politiet et par timer tidligere.

Det skriver sitet Click On Detroit.

Konfrontationen mellem de to mænd og politiet skulle være startet i søndags, efter at politiet havde modtaget et opkald fra et par shoppere i Dearborn, Detroit, som havde set et par mænd af farligt udseende, der havde taget masker og skudsikker veste på.

Da politiet dukkede op, var mændene væk, men senere stoppede de deres bil. En ting, de to mænd også optog på video.