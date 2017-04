Verdens mest kraftfulde motorsave saver sig igennem ALT

Vi mænd må aldrig gå ned på udstyr. Kan det blive større, vildere og hurtigere? Så skal det være større, vildere og hurtigere. Motorsave for eksemspel. De er allerede fantastisk maskuline værktøjer. De larmer, de er farlige, og de er bygget til at gøre arbejdet lettere. Det er et rigtigt værktøj for rigtige mænd.

Men hvad sker der så, hvis vi tilføjer mere motorkraft, mere larm og mere størrelse? Jo, så får du et ‘badass’-værktøj, der skal håndteres af to mænd og kan skære gennem alt. Absolut alt.

Se dem i videoen herunder.