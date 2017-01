Verdens vildeste gåder

HVOR: Ohio State University, USA

GÅDEN: 15. august 1977 modtog den amerikanske astronom Jerry R. Ehman et radiosignal fra rummet, mens han arbejdede på et projekt for SETI-instituttet (Search for ExtraTerrestrial Intelligence). Signalet varede i 72 sekunder, før det forsvandt. Med åben mund og polypper tjekkede Ehman udskriften af signalet. 6EQUJ5, stod der på papiret. Koden angiver intensiteten og variationen i alle lyde, der opfanges. Men der findes ingen naturlige lyde i rummet med dén kode. Ehman vurderede derfor, at signalet kunne komme fra rumvæsener. Hans teori blev underbygget af signalets frekvens på 1420 MHz, der tilfældigvis er den frekvens, som skal til for at skabe svingninger i universets mest forekommende materiale: Hydrogen. SETI-forskerne regnede derfor i forvejen med, at rumvæsener ville kontakte os på denne frekvens.