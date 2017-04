Verdens vildeste rigmand

Vi køber sgu en ø

I 1984 er 34-årige Richard Branson kendt af omverdenen som manden bag pladeselskabet Virgin Records og butikskæden Virgin Megastore. Internt i firmaet er han chefen, der altid lytter til forslag - og er klar på at holde en spontan fest på kontoret, hvis stemningen er til det.

Virgins - eller rettere sagt Bransons - forretningsstrategi kan også kaldes spontan, som da han i 1978 køber sin egen ø i det caribiske øhav. Branson er taget med sin nye kone, Joan Templeman, på ferie til de Britiske Jomfruøer. Han har fået et tip om, at han kan bo gratis, hvis bare han viser interesse for at købe én af øerne. For sjov tilbyder Branson 150.000 pund for øen Necker Island, cirka en tyvendedel af salgsprisen. Hans overraskelse er stor, da han dagen efter køber den caribiske ø for 180.000 pund, men købet af egen private sydhavsø blegner imidlertid ved siden af Bransons næste store projekt.

Pladeselskabsbossen er træt af den dårlige service på British Airways' fly mellem New York og London, så da han i 1984 får mulighed for at byde på ruten mellem New York og Gatwick lufthavn, slår han til. Det skal blive startskuddet til en årelang og beskidt kamp med det tidligere statsejede British Airways. En kamp, der for alvor sætter Virgin på landkortet - og Richard Bransons skæggede ansigt i medierne.