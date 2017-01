Vild forvandling: Var træt af sin tribal-tatovering – her er det imponerende resultat

Vi har alle prøvet at gøre noget, vi fortryder. Men det er heldigvis ikke alle vores fejltagelser, vi skal bære rundt med udenpå kroppen. Men har man fået sig en tatovering, så kan det være svært sådan lige at komme videre og over sin fejltagelse.

Løsningen på det problem ville for de fleste nok være en lang, smertefuld og ikke mindst dyr laserbehandling, der kunne fjerne tatoveringen, men engelske Wayne O'Toole valgte i stedet at søge hjælp hos de helt rigtige folk hos The Tattoo Studio Bristol. Her lagde man en plan for, hvordan tatoveringen i stedet kunne blive lavet om til en af de mest fantastiske tatoveringer, vi nogensinde har set.

Tatoveringen blev nemlig til et stort kunstværk, der hylder soldaterne fra både første og anden verdenskrig.