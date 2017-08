Vildt vejrbillede fik folk til at frygte for Jordens undergang - se det her

Nuvem em forma de 'flecha vermelha' viraliza e chama atenção em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Meteorologista informou que caso se trata de uma nuvem de poeira. O biomédico João Paulo Magalhães fez o registro por volta das 17h da última quinta-feira (17), no bairro Santa Rita, postou nas redes sociais e o vídeo viralizou.

