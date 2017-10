5 geniale serier, du skal streame i november

The Sinner (sæson 1)

Jessica Biel spiller hovedrollen i et drama, hvor en moder forsøger at få en forståelse for, hvorfor hun har nogle voldelige tendenser. Det fanger interessen af en kriminalbetjent, som bliver besat af at finde ud af, hvad der har foresaget disse voldelige tendenser, som moderen ikke selv kan styre. Det lyder som et klassisk mindfuck-fokus med henblik på menneskets skyggesider!

Premiere: 7. november 2017 (Netflix)