Anmeldelse af 'Split': Sjældent har det overnaturlige givet mere mening!

En utrolig præstation af McAvoy

M. Night Shyamalan arbejder ud fra begrebet om DID (Dissociative Identity Disorder), hvor personen er splittet i ikke kun personligheder men også fysiske og psykiske kendetegn. Noget der i høj grad stiller krav til McAvoy, som skal portrættere alt lige fra en 9-årig dreng til en voksen kvinde ved navn Patricia. Hvis man var i tvivl før, så bliver det i Split slået fast, at McAvoy virkelig formår at spille på alle tangenterne. Blot ved hjælp af sin kropsholdning eller et udtryk i øjnene bliver det tydeligt for publikum, hvornår han spiller hvem. En garderobe med adskillige stykker tøj hjælper selvfølgelig også på det, men vi kunne snildt have været kostumeskiftene foruden. McAvoys evner er simpelthen nok i sig selv.

Filmen inddelt i tre dele, hvor indespærringen af de tre piger udgør den mest genretypiske og heller ikke så overraskende del. Pigerne er fanget. De vil ud. Hvad gør de? Derudover får vi gennem en række flashbacks indblik i Caseys barndom, som skal udgøre en ledende forklaring på, hvorfor hun lige nøjagtigt er lidt mere speciel end de to andre piger. Og så er der sessionerne med Dr. Fletcher, der kunne have været en mere eller mindre uelegant måde at forklare sammenhængene på, men det er det bestemt ikke. I stedet bliver scenerne brugt til at vise McAvoys værd samtidig med, at samtalerne har store betydninger for karakterernes udvikling. Dr. Fletchers ord får tingene til at ske, hvad end hun vil det eller ej.