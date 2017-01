Anmeldelse af xXx: Return of Xander Cage

Nu tager vi bare pis på det hele

Donnie Yen (sidst set i Rogue One), der har den største rolle efter Vin Diesel, er en fornøjelse at se på. Han er charmerende og en mester, når det kommer til kampsport på film. Han beviser adskillelige gange, hvordan kung fu bare er mere effektivt end skydevåben.

Den snart 50-årige skuespiller Vin Diesel selv er komisk og helt uhørt som Xander Cage. Han er alt for god til alt, hvad han rører ved. Men man kan alligevel ikke lade være med at trække på smilebåndet når Xander Cage folder sig ud. I den ene scene kan han kæmpe med bare næver midt på motorvejen og i den næste flirte med den ene underskønne 25-årige efter den anden. For Xander Cage er det åbenbart heller ikke helt unormalt med at have sex med 6-7 kvinder samtidig (det har man jo), som filmen hentyder i en tidlig scene. Selv Vin Diesel må efter at have læst manuskriptet have tænkt ”Okay, nu tager vi bare pis på det hele”.

Karaktererne er over hele linjen utrolig én-dimensionelle. Flere karakterer minder så meget om hinanden, at det er svært at gennemskue, hvorfor de alle er med. Én figur, der fungerer ligesom James Bonds Q, forklarer i det ene øjeblik, hvordan hun har svært ved at omgås andre mennesker og i næste klip storflirter hun med hr. Cage.

Vores helte tager selvfølgelig på den ene storslåede og umulige mission efter den anden. Heldigvis kender figurerne hinanden så godt, at de konstant kan regne med, at den fjende de akkurat ikke kan nå at forsvare sig imod, nappes af makkeren. De horder af lejesoldater, der smides efter hovedrollerne rammer om muligt endnu dårligere en stormtropperne i den originale Star Wars-trilogi. Det er helt uhyggeligt, hvor meget vores helte slipper af sted med på trods af, at de konstant er lige i skudlinjen.