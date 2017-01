Anmeldelse: Assassin's Creed er flot men meningsløs

Historien er haltende

Der, hvor filmen begynder at halte, er, når man ser på selve fortællingen. Historien handler om den unge Cal Lynch, der på tragisk vis ser sin egen mor blive slået ihjel af sin far. En hændelse der sætter sig i ham som et mærke for livet, og da vi 30 år senere ser en noget ældre Lynch blive dømt til døden i et amerikansk fængsel i Texas, skal der ikke meget til at forstå, at han har brugt det meste af sit liv på at være en kriminel bølle. Det skal alt sammen ændre sig, da han bliver rekrutteret af videnskabskvinden Sofia Rikkin (Marion Cotillard), der arbejder for det mystiske Abstergo Industries. Hendes formål er (og hold nu godt fast) at udrydde al ondskab og vold i verden. Dette skal opnås i samarbejde med sin far Dr. Rikkin (Jeremy Irons), der selvfølgelig viser sig at have en noget anden plan i tankerne.

Cal Lynch er en af de udvalgte til eksperimentet udført ved hjælp af revolutionerende teknologi, fordi hans forfader spillede en vigtig rolle i 1400-tallets Spanien som medlem af et hemmeligt undergrundssamfund kaldet The Assassins. Sofia Rikkin graver i Cals genetiske minder ved hjælpe af en enorm maskine, der langsomt giver ham en forståelse for sin egen og sine forfædres opgave om at beskytte verden mod Tempelridderne, og det lyder jo alt sammen meget nobelt og godt.

Men sagens kerne er, at historien mildest talt er noget rod. Alt for meget af tiden bliver brugt på sekvenser, der på ingen måde er interessante. Der, hvor filmen for alvor rykker, er, når vi bliver taget med tilbage i tiden og får lov til at se Cals forfædre udkæmpe den ene fantastiske kampscene efter den anden. Disse scener er helt fantastisk eksekveret, og det er tydeligt, at man har leget med karakterens bevægelser i forhold til, hvordan det foregår, når man spiller. Som 3D-film er det også helt åbenlyst, at man har lagt vægt på at optage det, så publikum ville få sjove oplevelser ud af det, men i længden bliver man sgu lidt træt af at være en ørn, der flyver ind over grandios spansk arkitektur.