Anmeldelse: Ben Affleck er sentimental gangster i 'Lev om natten'

Film med åbenlyse svagheder

Lev om natten er en filmatisering af romanen Live by Night, som oprindeligt er skrevet af Dennis Lehane. Affleck har foretaget et godt stykke arbejde, når det kommer til adaptionen, og selvom lidt af kompleksiteten ikke så overraskende er gået tabt, så er den endelige historie absolut ikke lige så rodet, som man kunne have frygtet. Filmen har et godt naturligt flow, og de forskellige karakterer glider ind og ud af hinandens liv på en ganske velkonstrueret måde. Noget der på film hurtigt kan komme til at virke hurtigt eller forceret.

Særligt kemien mellem Affleck og den smukke Zoë Saldaña er ikke til at komme udenom, og hvis man er til den klassiske kærlighedshistorie mellem gangsteren og den løvetæmmende kvinde, så er man absolut også til Lev om natten.

Filmens største svaghed er utvivlsomt, at det har været åbenlyst svært at balancere mellem antallet af actionfyldte scener og blødsødne øjeblikke mellem hovedpersonen og det store antal af karakterer, vi som publikum gerne skal overbevises om, at han har et tæt og betydningsfuldt forhold til. Historien skal være drevet af passion, hævn og stærke farlige følelser, men der er nok en stor del af filmens publikum, der vil fange fornemmelsen af, at den simpelthen er for forsigtig.

Ben Affleck og alle hans skuespillere er pakket flot ind i imponerende lækre kostumer, Tampa, Florida virker som et af de mest oplagte steder at indspille en film som denne, og ikke én af skuespillerne leverer en præstation, som man på nogen måde kan sætte en finger på. Alligevel er det bare som om, at der er noget, der mangler. Det hele er simpelthen for stuerent til, at man kan tillade sig at falde fuldstændigt på halen, men helt uden kvaliteter er Lev om natten absolut ikke.